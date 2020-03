In Castlevania 3 viene presentata una sanguinosa scena di sesso

Già da diversi anni, Netflix ha prodotto un adattamento del noto Castlevania che ha conquistato tanti spettatori sulla sito di streaming. Solo nella giornata di ieri 5 marzo 2020 è stata pubblicata la terza stagione di Castlevania, prodotta da Powerhouse Animation e scritta da Warren Ellis. E uno degli episodi ha presentato una particolare scena.

Attenzione spoiler sulla storia di Castlevania stagione 3, pertanto se non avete visionato la serie animata evitate di leggere i contenuti dei prossimi paragrafi.

Alucard vive nel castello di suo padre, in solitudine, e per combattere questa sensazione crea due marionette che ricordano Trevor e Sypha con lo scopo di avere un po' di compagnia. Il figlio di Dracula, nei giorni successivi, incontra anche un fratello e una sorella di nome Taka e Sumi rispettivamente, provenienti da est, che cercano di migliorare le proprie capacità e poteri così da riuscire a sconfiggere i vampiri che affollano la loro terra natia.

Mentre il terzetto convive, si forma inevitabilmente un legame tra Alucard e i due fratelli che condividono la loro terrificante storia. Alucard inizia a condividere quindi alcuni dei suoi segreti finché il duo non approccia il mezzo vampiro nella sua camera da letto e inizia a fare sesso con lui. Purtroppo per Alucard, Sumi e Taka ne approfittano per imprigionarlo ma il figlio di Dracula riesce a reagire sgozzando entrambi. Alucard resta distrutto per gli eventi, ma è stato obbligato a farlo. Lo vediamo poi portare i corpi dei fratelli fuori dal castello e impalarli, in una scena che ricorda uno dei modi di fare di suo padre.

Avete già visto la stagione dello show di Netflix? Non perdetevi le nostre prime impressioni su Castlevania stagione 3.