Castlevania 4, annunciati nuovi personaggi: tutto sul cast dell'anime

È già partito il conto alla rovescia alla quarta stagione di Castlevania: in attesa di scoprire come si concluderanno le avventure dei protagonisti, scopriamo i nomi delle nuove aggiunte al cast dei doppiatori.

Nella quarta stagione dello show di Netflix vedremo la fine della storia di Sylphe, Alucard e Trevor Belmont, protagonisti della serie ispirati ai famosi videogiochi prodotti da Konami. I numerosi appassionati del franchise attendono quindi con ansia il prossimo 13 maggio, quando saranno aggiunti al catalogo della piattaforma streaming gli episodi della quarta parte. Nel frattempo l'account Twitter ufficiale di Castlevania ha condiviso i nomi di alcuni dei doppiatori che faranno il loro debutto nella nuova stagione. Ecco chi interpreteranno:

Malcolm McDowel sarà Varney

Titus Welliver nel ruolo di Ratko

Marsha Thompson sarà Greta

Toks Olagundoye avrà la parte di Zamfir

Matthew Waterson nel ruolo di Dragan

Christine Adams sarà invece The Alchemist

Nel tweet che trovate in calce alla notizia sono presenti anche dei disegni dedicati a questi personaggi, che ci permettono di scoprire qualche dettaglio in più sulla loro storia. Nei giorni scorsi Netflix aveva anche condiviso alcune immagini dedicate a Castlevania 4, stagione che concluderà lo show ma che darà il via ad una serie di spin off ambientati nel mondo dei famosi videogiochi.