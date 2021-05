Castlevania 4: anticipazioni e dettagli nell'ultima intervista al produttore esecutivo

Dopo mesi di attesa nella giornata di ieri è stata pubblicata la prima parte della quarta stagione di Castlevania, opera creata dal fumettista americano Warren Ellis e basata sull'omonima serie di videogiochi pubblicati da Konami, e in una recente intervista il produttore esecutivo ha parlato approfonditamente della conclusione del progetto.

Punto centrale nell'incontro tra Kevin Kolde e i giornalisti di Anime News Network sono state le difficoltà incontrate, e le strategie attuate, in fase di produzione per evitare la delusione generale che ha colto ad esempio la serie televisiva di Game of Thrones. Kolde ha risposto che l'obiettivo primario era concludere la storia con i personaggi presentati e approfonditi nel corso delle stagioni precedenti, mantenendo una certa attenzione nei confronti di quanto trattato in tutta l'opera.

Come è stato confermato qualche giorno fa, lo stesso creatore della serie Warren Ellis ha scritto la sceneggiatura della quarta stagione, e Kolde ha ribadito che il suo lavoro riguarda l'intera stagione e non solo la prima parte. Altro aspetto trattato durante l'intervista è stata la presenza di Easter Egg che potrebbero colpire l'attenzione degli appassionati più attenti. Il produttore ha specificato che ad occuparsi di questi omaggi è la squadra degli animatori, che hanno totale libertà di inserire riferimenti più o meno evidenti all'interno delle scene e di alcune inquadrature. "Guardate la biblioteca di casa Belmont, gli scaffali sono pieni di elementi, armi, libri e incantesimi presi dal gioco!", così ha infine commentato la questione degli Easter Egg.

Successivamente Kolde ha discusso degli ultimi episodi della stagione finale, definendo il nono, intitolato "The Endings", come la culminazione di alcuni eventi introdotto nella terza stagione e di alcune storie approfondite nel corso della quarta, che coinvolgeranno Trevor, Sypha, Alucard, Saint Germain, Dracula e Lisa. Il decimo episodio invece, dal titolo "It's Been a Strange Ride", rappresenta il cerchio conclusivo delle storie dei protagonisti ma allo stesso tempo pone le basi per dei nuovi inizi. Molti personaggi saranno finalmente liberi dalla minaccia di Dracula, che potrebbe comunque ripresentarsi, e si trovano a vivere una vita del tutto differenti rispetto al passato.

Per concludere l'incontro Kolde ha parlato di alcuni momenti specifici, come una particolare e complessa sfida affrontata da Trevor, dettagli sulla realizzazione di alcune scene dal punto di vista dell'animazione, e naturalmente eventi estremamente importanti, come la morte di alcuni personaggi e approfondimenti sulla figura della Morte e della sua complessa relazione con Dracula, prima di passare a definire l'importanza dei temi rappresentati, soprattutto negli ultimi episodi.

E voi cosa ne pensate dei primi episodi di Castlevania 4? In attesa del seguito vi lasciamo alle nostre prime impressioni della nuova stagione.