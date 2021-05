Castlevania 4, arriva la conferma: la stagione finale è stata scritta da Warren Ellis

Lo scorso agosto, l'autore Warren Ellis era stato allontanato dalla produzione di Castlevania a causa di alcune pesanti accuse di molestie sessuali. L'autore si era difeso definendosi innocente, ma Netflix si trovò comunque costretta a sollevarlo dell'incarico, e affidò le sue mansioni al regista Sam Deats.

Oggi, nel giorno di lancio di Castlevania 4, il produttore esecutivo Kevin Klode ha confermato che lo studio ha comunque deciso di utilizzare lo script di Ellis per la stagione conclusiva, non trovando corretto apportare modifiche al suo lavoro. Inoltre, Netflix ha deciso di non rimuovere il nome dell'autore, citandolo nei titoli di testa e di coda come autore, scrittore e produttore esecutivo.

La scorsa estate circa sessanta dipendenti avevano accusato Ellis di molestie sessuali e abuso di potere, soprattutto nei confronti delle dipendenti donne più giovani. L'autore si era definito innocente affermando di "essere mai stato coercitivo, manipolatore o di aver abusato di qualcuno". Non essendoci prove, Netflix ha comunque ritenuto corretto non apportare modifiche al suo lavoro.

Gli ultimi dieci episodi di Castlevania sono ora disponibili su Netflix. Nel caso in cui voleste farvi un'idea sulla qualità della stagione finale vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra anteprima di Castlevania 4, mentre per maggior informazioni sui prossimi lavori di Powerhouse potete dare un'occhiata alle recenti dichiarazioni di Netflix.