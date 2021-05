Castlevania 4: Un boss dei videogiochi presente nelle puntate della stagione finale

Una scena del trailer di Castlevania 4 ha fatto discutere i numerosi appassionati dell'opera di Netflix, che nel frattempo ha condiviso la sinossi ufficiale dello show di animazione. Scopriamo quali saranno le sfide che i protagonisti dell'anime dovranno affrontare.

Il prossimo 13 maggio saranno disponibili nel catalogo della celebre piattaforma streaming le puntate inedite di Castlevania, che concluderanno le avventure di Trevor, Sypha e Alucard. Ecco la sinossi ufficiale della serie di Netflix: "Lo scontro tra le varie fazioni ha fatto esplodere il caos nella Valacchia, alcune cercano di prendere il controllo della zona, mentre altre vogliono far risorgere Dracula. Nessuno è chi sembra e non ci si può fidare degli altri. È arrivata la fine dei tempi".

Inoltre i fan hanno iniziato a discutere della scena conclusiva del trailer, in cui è possibile vedere Trevor mentre sta per affrontare un'ombra dalle fattezze già viste dagli appassionati dei videogiochi: in molti credono infatti che si tratta di Grim Reaper, la morte che in Castlevania era considerata il braccio destro di Dracula.

Se siete appassionati delle storie della famiglia Belmont sarete felici di sapere che Netflix produrrà altri spin-off di Castlevania, anche se ancora non conosciamo altri dettagli riguardo i titoli presi in considerazione per una trasposizione animata.