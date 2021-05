Castlevania 4: chi è il nuovo antagonista e qual è il suo obiettivo? Scopriamolo

La quarta stagione di Castlevania, da poco arrivata sul catalogo di Netflix, mette la parola fine all'avventura di Trevor Belmont, Sypha e Alucard, un viaggio conclusivo che ha portato alla scoperta di numerosi segreti e ad assistere a grandi sorprese.

Nelle prime fasi di questa stagione finale, si fa riferimento al Tristo Mietitore durante una battaglia in cui Trevor e Shypa stavano combattendo un'altra minaccia soprannaturale. Come spiega Belmont, la Morte è una forza elementale che in realtà è un essere fisico che si nutre della morte degli umani, esattamente come i vampiri si nutrono di sangue umano per sopravvivere.

Varney, vampiro introdotto in questa quarta stagione, si rivela essere nientemeno che la Morte stessa. L'obiettivo del Tristo Mietitore è quello di riportare Dracula in vita, così che il vampiro possa tornare a uccidere umani e lui a nutrirsi della loro morte.

Nel corso di Castlevania 4, la Morte tira i fili sullo sfondo per riportare in vita Dracula e creare una nuova forza potente quanto il re dei vampiri. Ma sarà riuscito nella sua missione? Oppure i protagonisti sono riusciti a fermare il suo piano famelico?

Ecco tutti di dettagli di Castlevania 4 rivelati nel corso di un'intervista al produttore esecutivo. La stagione finale di Castlevania è stata scritta da Warren Ellis.