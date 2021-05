Castlevania 4: tutta la crudeltà di Carmilla risalta in questo fantastico tatuaggio

I primi episodi della quarta, e ultima, stagione di Castlevania hanno fatto di recente il loro debutto sulla piattaforma di streaming Netflix, ricevendo immediatamente un incredibile riscontro da parte della community mondiale, e un fan ha deciso di omaggiare la potente e temibile Carmilla con un fantastico tatuaggio.

Con i prossimi episodi la storia di Trevor, Sypha e Alucard giungerà alla tanto attesa conclusione, così come anche il destino di uno dei personaggi più importanti all'interno della storia, apparso anche molte volte nei videogiochi targati Konami, ovvero Carmilla, la Regina di Styria, che intende creare un mondo in cui gli esseri umani siano semplicemente una fonte infinita e sicura di sangue per lei e le sue sorelle.

Mentre aspettiamo di vedere come si concluderà la sanguinosa battaglia tra le forze del bene e quelle del male, un appassionato della serie ha deciso di omaggiare la vampira tatuandosi un suo singolare ritratto che potete vedere nel post condiviso su Instagram da Kulture Shock. Una riproduzione perfetta che sottolinea la crudeltà e la superiorità della pericolosa Carmilla. Cosa ne pensate di questo tatuaggio? Fatecelo sapere come di consueto con un commento.

Ricordiamo che sono emersi importanti dettagli dall'ultima intervista al produttore esecutivo, e vi lasciamo alle nostre prime impressioni sulla quarta stagione di Castlevania.