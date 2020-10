Castlevania 4: la doppiatrice di Lenore aggiorna i fan sull'avanzamento dei lavori

In un'intervista concessa ai microfoni di Digital Spy, la doppiatrice Jessica Brown ha rivelato nuovi dettagli inerenti lo stato dei lavori di Castlevania 4, mesi dopo le ultime dichiarazioni di Warren Ellis. Sorprendentemente, nonostante le rassicurazioni dell'autore, l'attrice ha confermato di non essere ancora tornata in cabina di doppiaggio.

In particolare, la doppiatrice di Lenore ha dichiarato quanto segue: "In realtà non mi è stato detto niente per quanto riguarda la produzione. Sinceramente al momento la mia vita e il lavoro sembrano due cose enormemente distanti, quindi non ne ho proprio idea". L'attrice si riferisce principalmente ai disagi causati dalla pandemia Coronavirus, che a quanto pare potrebbero, dunque, aver causato qualche ritardo sulla tabella di marcia di Samuel Deats.

Il regista aveva parlato a questo proposito pochi mesi fa, affermando che la produzione stava procedendo bene e che la quarta stagione avrebbe chiuso parzialmente la storia: "Stiamo lavorando sulla Stagione 4 e per ora non ci sono problemi. In Castlevania 3 abbiamo sollevato tante domande e chiaramente, non sapendo se ci sarà o meno una Stagione 5, è mio compito cercare di realizzare un finale che possa soddisfare tutti e chiarire ogni dubbio".

Il fatto che Jessica Brown non sia ancora stata contattata per tornare in cabina di doppiaggio significa che l'anime è ancora lontano dalla fase di post-produzione, e che, di conseguenza, l'arrivo su Netflix potrebbe tardare un po'. Lo scorso agosto un'altra doppiatrice aveva affermato che la quarta stagione di Castlevania sarebbe stata incredibile, quindi i fan saranno sicuramente disposti a perdonare qualche ritardo.

E voi cosa ne pensate? Avete aspettative alte per Castlevania 4? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!