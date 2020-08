Castlevania 4, la doppiatrice di Sypha promette: 'I nuovi episodi saranno incredibili'

L'autore Warren Ellis non lavorerà su Castlevania 4, ed i fan non potrebbero essere più preoccupati visto l'ottimo lavoro svolto nelle prime tre stagioni dell'anime. A calmare le acque ci ha pensato, tuttavia, la giovane Alejandra Reynoso, doppiatrice di Sypha Belnades recentemente intervistata dai colleghi americani di CBR.

La doppiatrice ventiseienne ha risposto alla prima domanda su Castlevania 4 dichiarando quanto segue: "Per quanto riguarda la nuova stagione posso solo dire che ci stiamo lavorando, visto che Netflix ne ha già annunciato la produzione. Non vi preoccupate, arriverà, e sarà fantastica. Questo posso dirlo. Il team di Powerhouse Animation sta lavorando duramente ed è guidato da due capitani capaci e carismatici. I fratelli Deats sono davvero fantastici. In questa storia non c'è un solo personaggio bidimensionale, sono tutti estremamente curati e questo credo sia uno dei punti di forza della serie".

L'attrice ha proseguito il discorso parlando del successo dell'anime: "È incredibile l'impatto avuto da questa serie, in un certo senso se ci pensate ha rilanciato l'animazione nell'occidente. In Giappone gli anime sono un vero e proprio medium, non un genere. Non sono indirizzati solo ai bambini ma anche a persone adulte. Questa concezione si è sviluppata da poco in America, e credo che Castlevania abbia giocato un ruolo importante nella rivalsa degli anime già nel 2017, con la distribuzione della prima stagione. La serie ha influito molto nel modo di pensare del pubblico americano, e credo che la gente abbia iniziato a vedere l'animazione in modo più serio".

Il successo di Castlevania è innegabile, e secondo quanto rivelato dalla doppiatrice la quarta stagione non abbasserà certo il livello. Prima di iniziare a vedere qualcosa però, dovremo presumibilmente aspettare il primo trimestre del 2021.