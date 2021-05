Castlevania 4: Netflix pubblica il trailer per l'ultima stagione dell'anime

Ispirata dall'animazione orientale, Netflix ha portato negli scorsi anni un progetto basato sui noti videogiochi di Castlevania. La serie animata creata da Warren Ellis e che ormai è un appuntamento annuale fisso fin dal 2017 sta però per giungere a conclusione. Castlevania 4 sarà infatti l'ultima stagione della serie.

Netflix ha già annunciato che gli ultimi episodi debutteranno sulla piattaforma streaming il 13 maggio 2021, mancano quindi meno di due settimane. E proprio in queste ore il colosso dello streaming ha pubblicato il trailer ufficiale di Castlevania 4 che ci rigetta nella Valacchia oscura di Trevor Belmont, Alucard e Sylpha Beinades.

In alto è disponibile il video della stagione 4 di Castlevania: oltre due minuti in cui vediamo tutti i personaggi coinvolti nelle trame con la solita dose di sangue e mostri. La serie animata sarà composta da 10 episodi che porteranno a termine questa fase della storia, ma Netflix non chiude definitivamente la porta a un prosieguo di Castlevania con spin-off incentrati su altri personaggi.

Prima di pensare al futuro e ai personaggi che appariranno negli eventuali seguiti, vediamo come si concluderà questa parentesi sul mondo del videogioco targato Konami.