Castlevania 4: la nuova stagione dell'anime Netflix si mostra nel primo poster ufficiale

Il ritorno di Castlevania è sempre più vicino, e oggi Netflix ha mostrato a sorpresa la prima locandina della Stagione 4. Sam Deats, regista della serie, ha commentato la notizia dichiarando che "presto sarà mostrato molto altro", quindi possiamo aspettarci un trailer o il reveal della data d'uscita prima della fine della stagione primaverile.

Dopo tre stagioni accolte in maniera incredibilmente positiva da critica e pubblico, il team di Powerhouse Studio è pronto a tornare con una stagione che il regista ha già definito "fenomenale" nonostante la mancanza del talentuoso Warren Ellis, rimosso dal suo ruolo da sceneggiatore a causa di uno spiacevole episodio che l'ha visto protagonista nel luglio del 2020.

Il poster visibile in calce mostra Trevor Belmont in primo piano, insieme ad Alucard, Sypha e altri personaggi. La key art è eccezionale come sempre, e osservando con attenzione noterete anche che Alucard sta impugnando il suo iconico scudo, un pezzo d'equipaggiamento che i fan del videogioco ricorderanno bene.

Vi ricordiamo che Castlevania è una serie prodotta da Netflix, e che le prime tre stagioni sono disponibili alla visione per tutti gli abbonati al servizio, anche con il doppiaggio italiano. La doppiatrice Alejandra Reynoso (Sypha Belnades) ha definito la quarta stagione incredibile, quindi le aspettative sono ovviamente alle stelle.