Castlevania 4: il nuovo design di Carmilla appare in questo spettacolare cosplay

Manca ormai poco all'arrivo su Netflix della quarta stagione di Castlevania, programmata per il 13 maggio, che porterà in qualche modo alla conclusione dell'avventura di Trevor, Sypha e Alucard, e come anticipato in parte dal trailer ufficiale, a svolgere l'importante ruolo di antagonista ci sarà Carmilla, omaggiata tramite un fantastico cosplay.

Infatti, considerando che la seconda stagione ha mostrato la morte di Dracula, e la terza ha avuto come uno degli sviluppi centrali l'assenza di un signore dei vampiri e il vuoto di potere causato da quest'ultima, nella quarta Carmilla e le sue sorelle potrebbero sicuramente tornare a rappresentare un vero nemico, degno della conclusione dell'anime.

Con obiettivi ben diversi da quelli di Dracula, deciso a sterminare l'intera umanità in seguito alla morte di sua moglie, Carmilla sta cercando di rendere gli uomini il bestiame dei vampiri, come se fossero delle riserve di sangue fresco, e usufruibile in ogni momento. Un progetto terribile, che rende la regina di Styria una delle minacce più grandi dell'universo narrativo di Castlevania, e per questo una fan ha deciso di dedicarle l'incredibile cosplay, molto fedele rispetto al design mostrato nel trailer, che potete vedere nel post riportato in calce.

Ricordiamo che negli ultimi episodi dell'anime è apparso un boss dei videogiochi, e vi lasciamo ad una disamina riguardante le storie che vorremmo vedere adattate dopo la stagione 4.