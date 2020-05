Castlevania 4: preparatevi a una storia ancor più cupa, parola del producer Kevin Kolde

Fin dal suo debutto, l'epopea di Castlevania, serie animata uscita sul famoso portale dedicato allo streaming Netflix, è riuscita a guadagnarsi il favore del pubblico, con milioni di spettatori rimasti assai appagati da quanto visto all'interno delle prime due stagione della tanto chiacchierata produzione.

Con il sopraggiungere della terza stagione è però venuta a presentarsi qualche criticità che ha spaccato violentemente la fanbase, tra chi si è detto particolarmente soddisfatto e chi, al contrario, ha ritenuto il lavoro non all'altezza delle aspettative. Lo staff occupatosi della serie ha però già fatto sapere di stare lavorando alla quarta stagione di Castlevania, notizia che ha lasciato titubanti molti utenti, i quali temono di assistere a un tracollo. Ebbene, a riguardo ha risposto proprio il producer dell'opera, Kevin Kolde, il quale ha spiegato che la prossima stagione sarà più ricca d'avvenimenti e più cupa. In particolare, l'uomo ha affermato:

"Con i tre personaggi principali dell'opera - Trevor, Sypha e Alucard - lasciati tutti con lo spirito a pezzi e un forte disgusto per la natura umana, la nuova stagione sarà un punto di svolta per i nostri eroi, e forse non per il meglio; preparatevi a un avventura ben più cupa. A questo punto, il motore dello show saranno proprio i personaggi. Vogliamo sapere cosa succederà con Alucard, cosa accadrà con Trevor e Sypha e, ancora, cosa avverrà con Hector e Lenor e Carmilla e Isaac e Striga. Tutte le loro storie sono in attesa di una conclusione. La nostra sfida sarà quella di riuscire a creare un unico filo conduttore per tutto quel che è avvenuto nel corso della terza stagione e nel mentre dobbiamo chiederci come andrà a concludersi la quarta. Siamo abbastanza sicuri che il pubblico sarà molto felice di questa nuova stagione."

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in queste ultime settimane è stato confermato che Castlevania 4 non subirà ritardi sulla tabella di marcia, nonostante le difficoltà venutesi a presentare nel corso di questi ultimi mesi.