Castlevania 4: il vampiro mezzosangue Alucard nella magnifica statua di un fan

La quarta, e ultima, stagione di Castlevania pubblicata da qualche giorno su Netflix, ha portato a conclusione la storie di Trevor Belmont, Sypha e Alucard, i tre cacciatori di vampiri che al termine della seconda stagione erano addirittura riusciti ad uccidere il malvagio Dracula, prima di ritrovarsi ad affrontare nuove, e pericolose, minacce.

Alucard in particolare è un personaggio apparso per la prima volta in Castlevania 3: Dracula's Curse, videogioco sviluppato e pubblicato da Konami nel 1989, e dal quale sono stati presi diversi elementi e materiali di trama come riferimento per la serie animata. Il figlio di Dracula svolse un ruolo fondamentale nel franchise della serie, grazie al titolo Symphony of the Night, considerato ad oggi uno dei migliori titoli usciti per la prima PlayStation, e uno scultore fan dell'opera ha voluto dedicargli la spettacolare statua che potete vedere nel post in calce.

L'artista @semibackedwords ha voluto condividere un'incredibile riproduzione in scala del cacciatore di vampiri, a cui ha lavorato per dieci settimane verso la fine del 2019. Ripercorrendo tutto il percorso di creazione attraverso una serie d'immagine, l'appassionato si è soffermato a descrivere alcuni dei passaggi più complessi del lavoro, dalle idee per realizzare una posa così complessa, fino all'elaborata resa delle mani e all'attenzione posta nel fare gli stivali. Cosa ne pensate di un omaggio così particolare ad uno dei personaggi principali di Castlevania? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che Powerhouse Animation Studios ha pubblicato le concept art di Morte e altri antagonisti, e vi lasciamo alla nostra recensione della quarta stagione di Castlevania.