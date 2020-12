Castlevania: Alucard si prepara alla nuova stagione in questo cosplay al femminile

Dopo tre incredibili stagioni disponibili su Netflix, Castlevania si è confermato come uno degli anime di maggior successo presenti nel catalogo del colosso dello streaming. In attesa dell'arrivo della nuova serie, una fan ha voluto omaggiare Alucard con uno splendido cosplay.

Il pubblico avrà la possibilità di ammirare nuovamente le gesta di Alucard nella quarta stagione di Castlevania, definita dal regista come "fenomenale", nonostante non sia stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale.

Tuttavia, stando a quanto affermato dal produttore esecutivo Kevin Kolde questa nuova serie segnerà un punto di svolta per il trio di protagonisti. "Con Trevor, Sypha e Alucard rimasti con lo spirito affranto e con un forte senso di disgusto verso la natura umana, la nuova stagione rappresenterà un punto di svolta per i protagonisti. E forse non in meglio".

In attesa di sapere come reagirà Alucard a questi eventi, il figlio di Dracula è stato interpretato in maniera magnifica dalla cosplayer @sabrina_submarina. In una serie di scatti in cui impugna la sua lunga lama, l'artista russa ha vestito i panni del protagonista della serie Netflix e del popolare franchise di videogiochi mantenendo tutta la freddezza che lo contraddistingue. Cosa ve ne pare di questa interpretazione? Nel frattempo, ammiriamo quest'altro cosplay di Castlevania.