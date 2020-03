Castlevania: l'autore Warren Ellis festeggia con i fan il successo della terza stagione

Sono passate circa due settimane dal debutto di Castlevania 3, la nuova stagione dell'anime originale Netflix firmato Warren Ellis. La serie sembra aver riscosso un discreto successo in occidente, visto che secondo quanto riportato dal sito Amazon IMDB si trova attualmente al nono posto nella lista degli show più popolari al mondo.

La classifica, aggiornata giornalmente dal celebre sito d'informazione e raccolta dati statunitense, vede Castlevania sopra Grey's Anatomy e alle spalle di colossi del calibro di Westworld, Altered Carbon e Better Call Saul. Si tratta dell'unico anime presente nella Top 100.

L'autore Warren Ellis ha approfittato dell'occasione per ringraziare nuovamente i fan, condividendo uno screenshot della classifica e commentando con un inequivocabile: "I'll be damned!". La serie è stata accolta in maniera estremamente positiva dai più importanti siti d'informazione statunitensi, con voti che variano dall'8 al 10/10. Due settimane fa l'anime ha debuttato al quarto posto nella Top 10 di Netflix US, un risultato assolutamente straordinario vista la vastità del catalogo nordamericano.

E voi cosa ne pensate? Avete visto questa terza stagione? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di spendere cinque minuti del vostro tempo per dare un'occhiata alla nostra recensione della terza stagione di Castlevania.