I fan dello studio d'animazione Powerhouse Animation hanno notato degli strani legami tra le sue opere Blood of Zeus, da poco uscito su Netflix e Castlevania<>, esse infatti potrebbero essere connesse grazie a X-Men. Andiamo a capire come.

Castlevania, tratto da un videogioco, e Blood of Zeus, ispirato alla mitologia greca, sembrano avere poco in comune: entrambe le serie narrano di sangunose guerre tra uomini e demoni e condividono lo stesso studio d'animazione. Ultimamente sembrano però mostrare una nuova connessione attraverso particolari riferimenti alla saga di X-Men.

In Blood of Zeus, Heron viene mandato da una misteriosa figura in cerca di un particolare metallo con il quale al proprio ritorno verrà creata una spada in grado di tagliare qualsiasi cosa. Questo materiale è chiamato Adamantino e basta poco a ricondurlo all'Adamantio materiale ben conosciuto dai fan di X-Men. Esso infatti è il metallo di cui è composto lo scheletro di Wolverine ed è proprio ispirato al materiale di cui narra la mitologia greca. Un altro forte legame tra la serie di Powerhouse Animation e gli eroi Marvel sono decisamente gli dei della suddetta mitologia, essi infatti sono protagonisti dell'opera dello studio d'animazione americano ed appaiono spesso anche nella saga della casa editrice statunitense.

Nel caso di Castlevania, in particolare durante l'episodio sei, Saint Germain arriva attraverso un portale al massiccio roccioso australiano Uluru, lì incontra un uomo che assomiglia molto a Gateway, personaggio della saga di X-Men, anch'egli residente nei pressi della roccia.

Pur essendo piccoli particolari, questi strani riferimenti alla serie supereroistica hanno fatto viaggiare la fantasia dei fan che hanno iniziato ad ipotizzare diversi legami tra le serie, teorizzando che possano essere ambientate nello stesso universo, magari in epoche diverse.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento. Infine vi lascio anche un nostro articolo sul perché la serie Netflix di Castlevania sia molto violenta.