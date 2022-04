Castlevania: Carmilla in un cosplay cremisi e vampiresco di Irine Meier

Castlevania è stata una delle serie di punta di Netflix negli scorsi anni. Seppur accolto inizialmente con scetticismo, la produzione ha fatto centro presentando un anime che si rifacesse agli eventi del terzo videogioco, Castlevania III: Dracula's Curse. Alla fine, la serie è riuscit ad andare avanti per ben quattro stagioni.

Non si può dire inoltre che la saga di Castlevania sia conclusa grazie ai progetti in produzione. Richter Belmont sarà il protagonista di uno spin-off, e in futuro ne arriveranno tanti altri. Tra l'altro non si può escludere la presenza di altri personaggi che hanno fatto sentire il loro peso nella serie princnipale e che potrebbero tornare grazie a flashback o a racconti di eventi passati dove erano ancora vivi.

Tra gli antagonisti di Castlevania che potrebbero tornare c'è Carmilla, una vampira che ha proprio l'aspetto di un membro di questa specie. Bianchissima, con una pelle pallida e capelli bianchi e lunghi, il suo abito è invece improntato sul color sangue, un rosso acceso, che è anche lo stesso colore del rossetto. Rivediamola in vita in questo cosplay di Carmilla davvero vampiresco.

La cosplayer Irine Meier non è la prima volta che si cimenta su questo mondo horror. Il suo cosplay di Lenore infatti ottenne molto successo.