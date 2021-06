Castlevania, la community è in visibilio per l'annuncio dello spin-off

Nel corso della Netflix Geeked Week, importantissimo evento che si sta tenendo in questi giorni, il colosso dello streaming ha annunciato di aver avviato i lavori per un nuovo progetto: uno spin-off dell'amatissima seria animata di Castlevania. Ecco la calorosa accoglienza del pubblico.

Netflix si tufferà nuovamente nell'universo narrativo dei Belmont e di Dracula. In produzione presso Powerhouse Animation, questa nuova serie anime si pone come un sequel dell'opera che si è appena conclusa. Ambientata durante la rivoluzione francese, vedrà come protagonisti Richter e Maria Belmont, già apparsi nel videogioco Castlevania: Rondo of Blood del 1993.

Ma come ha reagito il pubblico al ritorno di una delle serie anime Netflix Originals più amate degli ultimi tempi? La community ha accolto la notizia dell'arrivo dello spin-off di Castlevania in maniera più che positiva. Alcuni utenti hanno ironizzato sul fatto che questa nuova serie sia ambientata in Francia contrapponendo una baguette al fianco di una foto di Maria Belmon. Altri fan, invece, non vedono l'ora di riunirsi alla famiglia Belmont e hanno omaggiato questo prossimo debutto con fantastici artwork.

E voi, invece, cosa ne pensate del ritorno di Castlevania? Ecco, nel dettaglio, l'annuncio Netflix di Castlevania. Riviviamo un assaggio di Castlevania 4 nel video di Powerhouse.