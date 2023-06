Castlevania: un cosplay di Carmilla, la vampira diventa italiana in questa foto

Era il 2017 quando venne lanciato su Netflix uno show che sarebbe riuscito a riportare in auge uno dei brand videoludici più noti del passato. I vampiri di Castlevania e tutti coloro che osano opporsi sono diventati i protagonisti di una serie animata in quattro stagioni, con la Valacchia come ambientazione principale.

Dracula è il vampiro per eccellenza e anche qui in Castlevania fa da antagonista principale. Tuttavia, non è di certo l'unico di questa specie di succhia sangue ad apparire. Carmilla è uno dei personaggi più intriganti e potenti di Castlevania. Presentata come una vampira di antica nobiltà, Carmilla è una figura manipolatrice e spietata che cerca di ottenere il potere e la dominazione nel mondo degli umani.

Carmilla è rappresentata come una donna affascinante e raffinata, con una pelle cinerea e lunghi capelli candidi, ma dietro la sua bellezza si cela una malvagità senza scrupoli. Utilizza la sua intelligenza acuta e il suo carisma per manipolare gli eventi a suo vantaggio, radunando un esercito di vampiri e creature oscure per realizzare i suoi piani di conquista. La sua sete di potere è insaziabile e non si fermerà davanti a nulla per raggiungere i suoi obiettivi.

La cosplayer italiana Gaia Giselle ha optato per la realizzazione di un cosplay proprio su questo personaggio di Castlevania. Lascia metaforicamente l'Italia per arrivare in quella regione tenebrosa in questa foto con un cosplay di Carmilla inquietante. La vampiressa ha sempre un aspetto regale ed elegante, con tanto di coppa scenica a forma di teschio dal quale beve sangue, con un rivolo che le scorre sul viso.

