Castlevania: un cosplay di Carmilla, la vampira è pronta in queste foto color sangue

La serie di videogiochi Castlevania da qualche anno si è trasformata grazie a Netflix, il portale di streaming che ha deciso di creare una serie animata. Ci siamo così addentrati in questo mondo horror di vampiri e violenza basata sugli eventi del terzo videogioco della serie, Castlevania III: Dracula's Curse.

Da una parte abbiamo personaggi umani come Trevor Belmont e Sypha Belnades, dall'altra una schiera di vampiri assetati di sangue e potere. Diversi tra questi ultimi sono i nemici principali della serie di Castlevania dove Dracula è l'esponente più famoso ma non di certo l'unico. Durante Castlevania si ritaglia un grande spazio la vampira Carmilla, uno dei nemici che ha veramente fatto breccia nel cuore degli spettatori per il modo in cui si è comportata durante gli episodi e in particolare in quello del suo finale.

La cosplayer Yaya Han ha deciso di immortalarla in alcune foto a tinte rosse, colore che contrasta nettamente con la sua pelle pallida. L'album di foto disponibile in calce mostra questo cosplay di Carmilla in una posa nobile e vampiresca, con i denti aguzzi ben in vista e il lungo vestito cremisi.

Netflix continuerà la storia di Castlevania con uno spin-off, mentre la serie principale si è conclusa con l'apprezzato Castlevania 4.