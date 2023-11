Castlevania: un cosplay di Carmilla vampirica in rosso vi catturerà

I vampiri sono un elemento fondante della cultura occidentale, grazie a Dracula sono diventati alcuni dei mostri più famosi dell'immaginario collettivo. Nati in Romania, più precisamente in Transilvania, queste creature della notte che succhiano sangue sono diventati la base di tante storie, anche videoludiche, come Castlevania.

Il noto videogioco ha avuto diverse iterazioni nel corso degli anni, in particolar modo negli anni '90, e una delle più note è certamente il terzo titolo, dove si affronta proprio Dracula. E questa storia non è rimasta soltanto limitata alle console di vecchia generazione, dato che Netflix ha prodotto e ospitato sulla propria piattaforma una serie creata ad hoc, dove si affrontano i vampiri in un tripudio di azione e sangue. E non c'è solo Dracula da affrontare.

Dopo la dipartita del più noto dei vampiri, la serie è proseguita e ha portato a conoscere un'altra serie di figure vampiresche tutt'altro che amichevoli, e a capo di tutto c'è la crudele e terrificante Carmilla di Styria. Figura snella, alta, sempre pallida sia sulla pelle che sui capelli, risalta sempre quando veste il suo lungo abito rosso brillante, che ricorda tanto il sangue che adora bere.

Ed eccola proprio in questa veste grazie all'ottima interpretazione di Sladkoslava, che ha preparato per i fan un brillante cosplay di Carmilla in rosso da Castlevania, e sembra proprio che la vampira abbia preso vita per popolare i vostri incubi notturni, o per venire a trovarvi di notte.