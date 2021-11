Castlevania: un cosplay di Morana, la vampira realizzata da Sami

In pochi ci avrebbero puntato, ma Netflix ha fatto un ottimo lavoro con Castlevania, anime durato ben quattro stagioni sulla piattaforma di streaming. Il progetto nato sulla base del videogioco Castlevania III: Dracula's Curse ha avuto vita lunga e non si spegnerà ancora per un altro po' di tempo, visti gli spin-off programmati finora.

Nel corso dell'opera sono stati introdotti tanti vampiri che hanno incrociato i protagonisti, diventando gli antagonisti delle varie stagioni. Nella terza stagione di Castlevania, conosciamo la sorella di Carmilla, Morana, una vampira dal carattere e dall'aspetto abbastanza diverso da quello della sorella e, diversamente dalla sorella, è andata anche incontro a un destino diverso grazie a Striga. Morana non tornerà per gli spin-off, ma possiamo rivederla grazie a un cosplay a tema Castlevania.

Sami ha deciso di interpretare una delle vampire, mostrandosi con un abito blu e bianco ben decorato che somiglia proprio a quello indossato dal personaggio nell'anime di Netflix, senza poi dimenticare lo scialle giallo, orecchini, orecchie e tutto il resto. Un cosplay di Morana realizzato in modo ottimo in tutti i suoi dettagli e accessori. Anche la sorella Carmilla ha preso vita con un cosplay insanguinato e splendido.