Castlevania: un cosplay di Trevor e Sypha insieme dalla serie

Netflix ha fatto centro portando sulla sua piattaforma un anime di uno dei brand più noti. Castlevania ha avuto molto successo con ben quattro stagioni all'attivo, durante le quali abbiamo conosciuto il manipolo di personaggi proveniente dal mondo del videogioco Castlevania 3, tra vampiri, cacciatori e molto altro.

Inevitabilmente, questi personaggi hanno stretto amicizia e rapporti solidi, come capitato a Trevor e Sypha in un finale di Castlevania 4 che ha regalato loro qualche gioia. Tuttavia questo finale ha messo anche fine alla loro storia, dato che i futuri spin-off di Castlevania non saranno incentrati su di loro. E allora rivediamoli in un altro modo al di fuori di Netflix, con The Merry Moth che pubblica su Instagram un cosplay a tema Castlevania.

Al centro della foto ci sono Trevor e Sypha in un cosplay ispirato, quieto e appagante. In sole due foto, il duo trasmette calma e affinità, realizzando così una prova ottima, coadiuvata anche da un abbigliamento fedele e ricercato.

Castlevania è una serie disponibile su Netflix, ispirata alle avventure del videogioco Castlevania 3: Dracula's Curse, prodotto da Konami nel 1989. Questo è uno dei giochi fondanti della serie e che ha contribuito alla nascita del sottogenere Metroidvania.