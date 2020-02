Castlevania: disponibile la sinossi ufficiale della terza stagione

Nel giro di qualche settimana gli utenti abbonati a Netflix potranno godersi la terza stagione di Castlevania, della quale è stata resa disponibile una prima sinossi in cui si delinea l'intreccio narrativo:

"Belmont e Sypha si insediano in un villaggio con dei segreti oscuri, Alucard guida una coppia di ammiratori e Isaac intraprende una missione per localizzare Hector"

Si tratta solamente di qualche accenno di ciò che, finalmente, si svilupperà a partire dal prossimo 5 Marzo. Questa volta al nemico principale non sarà più Dracula, bensì altre figure oscure che minacciano l'incolumità dei protagonisti.

Carmilla continuerà a dare la caccia al Clan Belmont mentre Isaac farà di tutto per scovare la posizione di Hector; Per ciò che riguarda Trevor, questi è impegnato, insieme a Sypha, ad addestrare i difensori. La prima stagione della serie ha posto le basi narrative della serie, sulle quali la seconda ha messo in moto la vera missione di Belmont, Adrian Tepes, Alucard, Sypha, ovvero l'eliminazione di Dracula.

Visto il silenzio che fino a qualche settimana fa aveva contraddistinto la campagna promozionale della serie di Castlevania, i fan temevano un rinvio nel periodo autunnale, salvo poi essere smentiti con l'annuncio ufficiale da parte di Warren Ellis e Netflix. Il colosso dello streaming sta ampliando a dismisura il catalogo dedicato alle opere di animazione: titoli come Altered Carbon, Ghost in the Shell: SAC_2045, Cagaster of An Insect Sage, contribuiranno a rinforzare un reparto sempre più ricco. Ci auguriamo, tuttavia, che la quantità produttiva vada di pari passo con qualità.

Avete lettole reazioni dei fan all'annuncio della terza stagione di Casltevania?