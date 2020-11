Castlevania: l'elegante Lenore mostra la sua malvagità in questo cosplay

Il rinnovo per una quarta stagione di Castlevania, anime prodotto da Netflix, e le recenti rivelazioni da parte del cast di doppiatori, hanno acceso nuovamente l'interesse dei fan delle avventure del clan dei Belmont nell'oscuro e violento mondo ideato da Konami nel 1986, e un'appassionata ha deciso di vestire i panni della vampira Lenore.

La sorella di Carmilla ha giocato un ruolo molto importante nella terza stagione dell'anime, essendo l'antagonista principale, sempre pronta ad ingannare il forgiatore diabolico Hector, per fargli creare un esercito di forze demoniache con le quali lei stessa, insieme a sua sorella Carmilla e al Concilio delle Sorelle, vogliono governare il mondo, rimasto senza un "degno" sovrano, in seguito alla morte di Dracula.

Come però molti fan della serie sapranno, il Signore dei Vampiri aveva ben altri piani in mente, che consistevano sostanzialmente nello sterminio dell'intera umanità, la stessa che aveva messo fine alla vita di sua moglie. Sappiamo però che le malvagie azioni di Lenore porteranno sicuramente ad interessanti sviluppi, e per celebrare un personaggio del genere una fan, l'utente @cherisekitsune, ha voluto vestire i suoi panni, nell'elegante e fedele cosplay che potete trovare nel post in fondo alla pagina.

Ricordiamo che la doppiatrice di Lenore ha aggiornato i fan sulla produzione, e vi lasciamo alle prime immagini ufficiali della quarta stagione.