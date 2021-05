Castlevania: uno magnifico cosplay di Trevor Belmont ci prepara alla Stagione 4 dell'anime

La quarta e ultima stagione di Castlevania sbarcherà su Netflix il 13 maggio, e in attesa di scoprire come si concluderanno le avventure di Trevor, Sypha e Alucard, stanno continuando a spuntare in rete tantissimi omaggi alla splendida serie di Sam Deats e Powerhouse Animation Studios, tra cui quello che abbiamo deciso di mostrarvi oggi.

In calce potete dare un'occhiata al magnifico cosplay del modello e attore costaricano Dan Ballestero, dedicato all'ultimo cacciatore di mostri del clan Belmont. Il cosplay è curato nei minimi dettagli, con una fedele riproduzione dell'abito del cacciatore e la sua iconica frusta, e al di là di una cicatrice non troppo convincente siamo comunque su livelli molto alti.

Ad oggi Castlevania è la serie animata Netflix più apprezzata al mondo, e la crescita in termini di popolarità è stata accompagnata da un imponente aumento del budget. La prima stagione dell'anime ha debuttato nel 2017 con soli 4 episodi, diventati poi 8 nella seconda stagione e 10 nelle ultime due, con la quarta in uscita tra una settimana e diversi anime spin-off già in programma per gli anni a venire. Vedere così tanti cosplayer omaggiare la serie non può che far piacere ai suoi creatori, ormai impegnati in questo progetto da ben cinque anni.

E voi cosa ne pensate di questo cosplay? Vi piace? Diteci la vostra! Nel caso in cui invece preferiste un tocco femminile, potete dare un'occhiata al cosplay di Carmilla recentemente pubblicato sulle nostre pagine.