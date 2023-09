Castlevania Nocturne: l'ascesa di Richter Belmont nei nuovi poster

Richter Belmont. Last descendant of the Belmont clan. Fabled vampire hunter. pic.twitter.com/nqb8GcGBK8

Her name is Annette.



Castlevania: Nocturne premieres September 28, only on Netflix. Early Digital Premiere on September 27, on YouTube and Twitch. #NetflixDrop01 pic.twitter.com/0k8WZsLwtJ