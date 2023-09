Castlevania Nocturne: la caccia ai vampiri nella nuova serie Netflix invade Times Square

Le quattro stagioni della serie animata Castlevania hanno ricevuto ottimi risultati e aumentato l’interesse degli spettatori verso questo tipo di produzioni da parte di Netflix. L’azienda ha infatti puntato nuovamente sull’universo ideato da Konami producendo una nuova serie, Castlevania: Nocturne con un grande investimento pubblicitario.

Ambientata diversi secoli dopo gli eventi delle precedenti stagioni, Castlevania: Nocturne racconterà la formazione di Richter Belmont, lontano discendente di Trevor, in una Francia scossa non solo dalla rivoluzione ma anche dall’ascesa del Messia Vampiro, sostenuto da potenti gruppi aristocratici. Come avvenuto per la prima serie, anche il nuovo progetto si basa, con diverse libertà prese dagli sceneggiatori, sui videogiochi della serie, in particolare su Castelvania: Rondo of Blood e Castlevania: Symphony of the Night.

Ed è proprio alla base videoludica della storia che Netflix ha voluto dedicare la prima parte del breve spot pubblicitario apparso sugli schermi di Times Square, che potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, condiviso sui social dalla pagina ufficiale della serie. Nei primi secondi del video si nota infatti un piccolo Richter Belmont, nel suo classico design visto nei titoli sopracitati, che esegue il Konami Code per provocare un’intensa esplosione di luce e trasformarsi nella sua controparte animata, mentre affronta creature con i propri poteri.

Una simpatica trovata pubblicitaria, in una delle piazze più frequentate e conosciute del mondo, per lanciare Castlevania: Nocturne. Fateci sapere come di consueto cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto. In vista dell’arrivo della serie su Netflix, ecco i nuovi poster di Castlevania: Nocturne, e un approfondimento sui poteri di Maria Bernard, principale alleata di Richter.