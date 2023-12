Castlevania Nocturne: un cosplay italiano di Richter Belmont, fedelissimo all'originale

Pochi mesi fa, il popolare franchise videoludico Castlevania ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo con la nuova serie Castlevania: Nocturne. La storia della formazione di Richter Belmont ha ricevuto un'ottima accoglienza da parte del pubblico, raggiungendo anche chi non ha avuto modo di recuperare i videogiochi.

Il successo dell'anime è stato tale da assicurare una seconda stagione per Castlevania Nocturne: la notizia del rinnovo da parte di Netflix è arrivato poche settimane dopo l'arrivo della serie sulla nota piattaforma di streaming, esaltando non poco i fan. Osserviamo il protagonista della serie in questa rivisitazione unica e fedele del cosplayer regol.art.

In questo cosplay di Richter Belmont di Castlevania: Nocturne, il personaggio viene rappresentato con la sua iconica posa. Eroe altruista e determinato, con una forte volontà di sconfiggere il male, si distingue per essere coraggioso e leale, disposto a mettere a repentaglio la propria vita per proteggere i suoi cari e il mondo dalla minaccia di Dracula.

Al contempo, Richter non nasconde di avere enormi insicurezze e, molto spesso, di dubitare di se stesso e delle sue abilità. La morte di sua madre Julia quando era solo un bambino ha costituito un momento importante ma estremamente doloroso della sua vita, spingendolo a diventare il guerriero che è oggi. Lo straziante addio a Julia, avvenuto forse troppo presto, è fra le morti più dolorose di Castlevania Nocturne.