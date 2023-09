Castlevania Nocturne: che fine hanno fatto Dracula e Alucard?

Il 28 settembre 2023 Netflix lancerà la distribuzione mondiale di Castlevania: Nocturne sequel della serie originale composta da quattro stagioni in cui si narrerà la storia di un lontano discendente dei Belmont: Richter, e di una sua preziosa alleata, Maria, alle prese con una minaccia diversa da Dracula.

La conclusione della quarta stagione di Castlevania ha fatto capire che Dracula è ancora in vita e sarebbe tornato, prima o poi, in azione, guidato da un’incredibile sete di sangue. Eppure l’antagonista principale della serie non è mai apparso in nessun poster, key visual, e nemmeno nell’ultimo trailer di Castlevania: Nocturne, dove viene invece accennato il Messia Vampiro a cui un gruppo di aristocratici sta affidando il proprio destino.

Allo stesso modo, nemmeno Alucard, figlio del grande Vampiro, è apparso nei materiali promozionali. Tuttavia, gli autori hanno più volte confermato che la nuova serie adatterà quanto visto nei videogiochi Castlevania: Rondo of Blood e Castlevania: Symphony of the Night, ma visto quanto presentato nel trailer più recente è probabile che Alucard non appaia per tutta la prima stagione.

Infatti, la minaccia del Messia Vampiro sembra essere ambientata anni prima di Rondo of Blood, precisamente nel 1792, all’apice della Rivoluzione Francese, e sappiamo che Alucard a quel tempo era ricaduto un sonno profondo. Voi cosa ne pensate dell’assenza di Dracula e Alucard in Castlevania: Nocturne? Fatecelo sapere nei commenti.

Per finire, ricordiamo che i fan sono già in rivolta per il design di un personaggio.