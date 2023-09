Castlevania Nocturne: l'entrata in scena di un grande mentore per Richter

Ciò che è riuscito a conquistare molti degli spettatori della serie animata Castlevania è come gli autori hanno saputo utilizzare il materiale dei videogiochi targati Konami prendendosi le giuste libertà per riadattarlo e inserirlo in una narrazione originale, aspetto tornato anche in Castlevania: Nocturne.

Nel corso degli otto episodi della prima stagione, disponibili su Netflix, vengono introdotti i tre grandi protagonisti: Richter Belmont, Maria Bernard e Annette, tutti con caratteristiche che li rendono più o meno differenti rispetto alle controparti videoludiche. Essendo solo un ragazzo di diciannove anni, nel bel mezzo di un’epoca di moti popolari, arrivati all’apice con la Rivoluzione Francese, e col dovere di scoprire di più sul Vampiro Messia, Richter si trova anche a dover affrontare le proprie paure.

La più rilevante è la paura nei confronti di Olrox, vampiro di origine azteca che ha ucciso sua madre. Mentre riflettere sul suo percorso e sul suo futuro, Richter viene però avvicinato da un anziano dai lunghi capelli bianchi, col quale ha legami di sangue. Si tratta infatti di Juste Belmont, suo nonno, protagonista del videogioco Castelvania: Harmony of Dissonance uscito su Game Boy Advance nel 2002.

Come racconta lui stesso al nipote, Juste dovette fronteggiare un vampiro quando aveva appena sedici anni, e non fu una decisione presa a cuore leggero. Maxim, un suo caro amico, aveva segretamente riunito i resti di Dracula per dimostrare come i vampiri fossero superiori agli umani che volevano cacciarli. La raccolta finì col rendere Maxim una vittima dei piani di Dracula, il quale si impossessò del suo corpo, e costrinse Juste a usare le sue abilità, e l’iconica frusta della serie, per affrontarlo.

Una parentesi familiare interessante, che comunica anche il livello di approfondimento dell’intero franchise fatto dagli autori, e anche la loro volontà di inserire cameo importanti come questo nel futuro dell’opera. Voi cosa ne pensate di questo incontro tra Juste e Richter? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi lasciamo alle reazioni dei fan ai primi tre episodi di Castlevania: Nocturne.