Castlevania Nocturne: i fan in rivolta per il colore della pelle di un personaggio

Poche settimane fa Netflix ha rivelato la data di uscita di Castlevania: Nocturne, la nuova serie animata basata sull'iconico franchise videoludico di Konami che ha già attirato su di sé una grossa polemica. I fan sono in rivolta, perché la produzione ha cambiato il colore della pelle di quel personaggio?

A fine settembre uscirà su Netflix Castlevania: Nocturne, ma quando manca ancora diverso tempo al debutto la produzione è già al centro di una polemica. Questa è sorta in seguito all'analisi dell'ultimo trailer di Castlevania: Nocturne.

Castlevania: Nocturne è il nuovo anime nato in seguito alla serie principale pubblicata tra il 2017 e 2021 e curata da Powerhouse Animation Studio. Questo nuovo progetto adatterà gli eventi di Castlevania: Rondo of Blood, ma rispetto al videogioco del 1993 apporterà una modifica sostanziale.

Il protagonista Richter Belmont, diretto discendente della più famosa famiglia di cacciatori di vampiri, partirà in missione per salvare la sua fidanzata Annette dalle grinfie di Dracula. Nel videogioco Rondo of Blood, così come anche in Castlevania: The Dracula X Chronicles uscito su PSP nel 2007, Annette ci viene presentata come una giovane donna dalla palle pallida, ma questa volta sarà molto diversa.

Dall'anteprima di Castlevania: Nocturne si può notare che il colore della pelle di Annette è ora scuro, totalmente fuori contesto con l'etnia dei protagonisti della serie. Difatti, questa volta assumerà i panni di una maga che sfrutta i suoi poteri per sfuggire dalla schiavitù imposta dai vampiri nei Caraibi.

Questo cambiamento ha provocato la reazione del fandom sui social network, che si chiede se sia davvero in questo modo che si combatte il fenomeno del razzismo. In risposta alle critiche, il designer Steve Stark ha sostenuto che sono solamente in pochi quelli che non hanno accettato questa "trasformazione" di Annette e che comunque chi prova rabbia per ciò dovrebbe trovare qualcosa di meglio da fare nella vita.