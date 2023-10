Castlevania Nocturne: le morti più significative della serie Netflix

Da sempre la serie di videogiochi Castlevania, e di conseguenza anche le serie animate targate Netflix, è caratterizzata da omicidi brutali, scontri all’ultimo sangue, e creature a dir poco raccapriccianti. L’elemento della morte è però risultato fondamentale per il percorso dei protagonisti, come mostrato anche in Castlevania: Nocturne.

In appena otto episodi, infatti, gli autori della serie hanno mostrato una costante crescita di Richter Belmont e dei suoi compagni, partendo da un evento che ha profondamente segnato proprio il protagonista. Nella puntata pilota un vampiro azteco, Olrox, attacca un piccolo Richter e sua madre, Julia, con l’obiettivo di uccidere quest’ultima, dato che anni prima lei aveva ucciso il suo amante. Nonostante le grandi capacità combattive, tipiche dei Belmont, Julia non riesce a sovrastare l’avversario e muore in una scena cruda e violenta, devastante per il piccolo Richter.

Anni dopo quella perdita, Richter dimostrerà di avere ereditato quelle capacità combattive, facendo fuori un gruppo di vampiri, e addirittura tagliando in due il volto di uno tra loro. La totale assenza di pietà nei confronti delle creature della notte tornerà poi nel quarto episodio in cui affronterà con dei coltelli il Marchese, dimostrando anche una solida destrezza e rapidità nei riflessi. La crescente minaccia del Messia Vampiro fa cadere temporaneamente Richter in una crisi, e solo l’incontro con suo nonno, Juste Belmont, gli farà tornare la voglia di distruggere la progenie vampirica, e risvegliando la Fiamma Blu della famiglia, riuscirà a bruciare nientemeno che Nikolai, ottenendo una vittoria fondamentale nella sua formazione da cacciatore.

Passiamo ora alle morti che hanno giocato un ruolo importante nella crescita di Annette. La prima riguarda il suo caro amico Edouard, raggiunto e rapito dai vampiri nel secondo episodio, e successivamente trasformato da Erzsebet in una creatura della notte. È come se Annette avesse perso il suo amico due volte, e ciò contribuirà a renderla molto più forte, e fredda nei confronti dei vampiri. Ma non fu la prima vera grande perdita di Annette. Come viene infatti narrato nel terzo episodio, la ragazza assistette all’omicidio di sua madre Esther per mano del conte di Vaublanc, un vampiro. La brutale scena del collo della madre tagliato da quel mostro, convinse Annette a intraprendere un viaggio di vendetta, che anni dopo le permise di imprigionare il conte in persona in una gabbia e assistere alla sua morte non appena venne investito dai primi raggi dell’alba.

Concludiamo con uno dei momenti più attesi dai fan della serie, il ritorno di Alucard nell’episodio finale della prima stagione di Castelvania: Nocturne, sancito dall’uccisione di Drolta, uno dei generali al servizio della Regina Erzsebeth nonché uno dei principali antagonisti. Prima di salutarci, vi lasciamo al ruolo della spiritualità in Castelvania: Nocturne.