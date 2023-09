Castlevania Nocturne: quali saranno i poteri di Maria nella nuova serie?

Castlevania: Nocturne porterà gli spettatori nella Francia del 1792 scossa nel profondo dalla Rivoluzione Francese e dall’avvento di un Messia Vampiro che minaccia la parte occidentale della nazione. Ad accompagnare Richter Belmont ci sarà Maria Bernard, ma cosa la contraddistingue dalla sua controparte videoludica?

Infatti, come avvenuto per le prime quattro stagioni, anche questa nuova serie sarà in parte basata su quanto raccontato nei videogiochi sviluppati da Konami, nello specifico Castelvania: Rondo of Bloode Castlevania: Symphony of the Night. Tuttavia, sembra che gli autori della serie animata si siano presi alcune libertà, andando a modificare il personaggio di Maria aggiungendo dei miglioramenti e dei potenziamenti rispetto ai videogiochi.

La rivelazione è arrivata direttamente dai due registi Sam e Adam Deats, lo showrunner Kevin Kolde e la character designer Katie Silva durante un’intervista con IGN America. “Vedrete la nostra interpretazione della magia di Maria come è stata presentata nei giochi. È un’interpretazione di Suzaku, una delle Bestie Sacre di Rondo of Blood. Maria ha sempre avuto come alleati animali che può evocare per combattere al suo fianco. Nella serie la vedrete usare la magia per creare portali da cui richiamarli e farli apparire in diverse direzioni. Ha una sorta di connessione con loro. È stato un aspetto divertente durante l’ideazione delle sue capacità, capire come riproporli su schermo in maniera interessante”, così hanno commentato gli autori, anticipando solo in parte le abilità di Maria.

Cosa ne pensate di questi cambiamenti per il personaggio di Maria? Credete che renderanno gli episodi più avvincenti? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. Per concludere, ricordiamo che nei materiali promozionali della serie non sono ancora apparsi Dracula e Alucard, e vi lasciamo all’ultimo trailer di Castlevania: Nocturne.