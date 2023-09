Castlevania Nocturne: i primi tre episodi della nuova serie conquistano i fan

Dalla diffusione di molti materiali promozionali, trailer, poster e key visual ufficiali, erano già emerse in rete le grandi aspettative che i fan appassionati delle prime quattro stagioni della serie avessero riposto in Castlevania: Nocturne. Iniziare a seguire una nuova storia, ambientata nella Francia in piena rivoluzione nel 1792 , con nuovi personaggi chiave e antagonisti diversi, apparsi nei videogiochi del passato Castlevania: Rondo of Blood e Castlevania: Symphony of the Night ha incrementato l’interesse generale per la serie, che sembra aver già conquistato gran parte della community.

Netflix non è nuova a pubblicare in anteprima episodi per promuovere delle serie, ma durante l’evento DROP 01, tenutosi il 27 settembre 2023, ha trasmesso in diretta ben tre episodi di Castlevania: Nocturne nuovo progetto animato dedicato alle avventure della famiglia Belmont, in particolare alla formazione del cacciatore di vampiri Richter.

dude oh my fucking god im flipping out i saw first 3 episodes of castlevania + the dmc anime today is so good oh my god i love seeing my fave games get awesome show adaptations !!!!! pic.twitter.com/cZrO7Qxtth — Yuumercy ฅ^•ﻌ•^ฅ (@yuumeows) September 27, 2023

Just finished the first 2 episodes of Castlevania: Nocturne pic.twitter.com/BbGZM9eQ5T — ブランドン (@EyesOnBrandon) September 27, 2023

@powerhouseanim @SamuelDeats @AdamDeats @BradGraeber ABSOLUTELY BRILLIANT WORK 😭😭😭😭 Castlevania Nocturne is absolutely beautiful. Truly a masterpiece. Congratulations to everyone involved 💙💙💙 — Destiny Island 💫 (@surf_gpx) September 27, 2023