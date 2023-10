Castlevania Nocturne: il ruolo centrale della spiritualità nella serie Netflix

La prima stagione di Castlevania: Nocturne, sviluppatasi in otto episodi, si è rivelata molto più intensa del previsto. Inizialmente sembra una storia dedicata alla formazione dei giovani protagonisti, Richter, Maria ed Annette, ma gli autori hanno puntato molto sulla loro crescita approfondendo anche il legame con la spiritualità.

La trama centrale della serie si sviluppa attraverso l’impegno dei personaggi nel fermare l’ascesa al potere del Messia Vampiro, rivelatosi essere Erzsebet Bathory, reincarnazione della dea della guerra egizia. Tuttavia, prima di lanciarsi in quest’impresa piuttosto rischiosa, Richter era rappresentato come un ragazzo desideroso di divertirsi e spassarsela di giorno in giorno. Una volontà che lo ha reso da subito molto diverso dai suoi parenti, e che fino all’incontro con suo nonno Juste è rimasta tale.

Un fortuito incontro con Juste Belmont, anch’esso rimasto senza una connessione con la magia a causa di traumi personali, ha infatti fatto comprendere a Richter di dover agire in qualche modo. La scintilla della rinascita di Richter si è definitivamente manifestata quando un gruppo di vampiri minaccia di dare la caccia a Maria e sua madre Tera. Il pensiero di non riuscire, di nuovo, a difendere le persone a lui care fa scattare qualcosa in Richter, e lo spinge a dimostrare il suo sangue Belmont sul campo di battaglia, e, finalmente, a poter usare la magia.

Se la spiritualità in Richter viene espressa attraverso una dimensione più interiore del personaggio derivante dalle sue esperienze passate, per quanto riguarda Annette il concetto è legato anche al retaggio di Ogun, dio del metallo e della guerra, e a esperienze fatte col passare degli anni. A differenza di Richter, Annette cerca da sempre di cambiare la propria vita. Nata in condizioni orribili, e trattata come una schiava, la ragazza è riuscita a fuggire dalle terre del conte Vaublanc grazie ad una manifestazione concreta delle sue abilità. Successivamente ha conosciuto l’alta sacerdotessa Cecile, che l’ha introdotta su un percorso profondamente spirituale, attraverso il quale ha potuto comunicare con i propri antenati.

In conclusione, ricordiamo che Netflix ha già confermato la produzione di una seconda stagione di Castlevania: Nocturne, e vi lasciamo alla spiegazione del finale della prima stagione.