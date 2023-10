Castlevania Nocturne: spiegazione del brutale e sorprendente finale della prima stagione

Presentata come un sequel non diretto della storia di Trevor Belmont, Castlevania: Nocturne, ambientata ben 300 anni dopo nel bel mezzo della Rivoluzione Francese, si è rivelato un racconto ricco d’azione, interessante, con personaggi ben caratterizzati, e un finale di stagione piuttosto intricato. Cerchiamo quindi di chiarire quanto avvenuto.

Dato che parleremo nel dettaglio del finale della prima stagione di Castlevania: Nocturne aspettatevi grossi e importanti spoiler. Il Vampiro Messia, rivelatosi Erzsebet Bathory, reincarnazione di Sekhmet, dea della guerra della mitologia egizia, vuole condannare il mondo ad una notte eterna, permettendo così alla prole vampirica di diffondere terrore e assumere posizioni di potere. Per farlo ha stretto un’alleanza con la chiesa cattolica di Machecoul, dove l’abate, in realtà padre di Maria Bernard, sta forgiando un vero e proprio esercito di creature oscure per accrescere il suo potere.

In cerca di vendetta per suo padre, Amon-Ra, Erzsbet sta utilizzando una macchina infernale per assorbire la luce del sole e dare inizio al suo terribile piano. Inoltre, ha in mano Maria, alleata di Richter, e intende trasformarla in vampiro all’interno della chiesa per desacralizzare l’ambiente e accrescere il proprio potere. Interviene però la madre della ragazza, Tera, ex membro dei Parlatori e disposta a sacrificarsi al posto di Maria.

Nel mentre, nei sotterranei della chiesa, Annette sta cercando di rispedire il macchinario usato da Erzsbet nell’Inferno, ma la sua missione fallisce e viene avvicinata da un suo vecchio amico, tramutato in una creatura della notte: Edouard, dal quale però è nuovamente costretta a separarsi. Maria è rimasta senza madre, Annette è devastata per aver fallito la missione, e a Richter non spetta che continuare a correre per trovare un riparo e far riprendere Maria.

Intanto, Olrox trattiene Mizrak, dicendogli che tornando dai ragazzi rischia di morire. La speranza si riaccende però nelle battute finali dell’episodio conclusivo, quando appare Alucard, figlio di Dracula, che riesce a uccidere con estrema facilità Drolta, generale vampiro che aveva creato non poche difficoltà ai protagonisti. Un ritorno straordinario e inaspettato, che avvicina la storia agli eventi dei videogiochi Rondo of Blood e Symphony of the Night, e pone solidissime basi per la seconda stagione, già confermata da Netflix.