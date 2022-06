Castlevania: Nocturne, nuovo trailer per la nuova serie originale Netflix

Si intitolerà Castlevania: Nocturne la nuova serie televisiva originale del colosso americano dedito allo streaming on-demand. Durante la Geeked Week Netflix, il servizio ha così annunciato il proseguimento del franchise attraverso una produzione spin-off che si preannuncia ambiziosa.

Il clan Belmont sta per tornare, tuttavia il ritorno non sarà a breve dal momento che Netflix non si è sbilanciata in merito alla data d'uscita della nuova serie. In occasione della manifestazione a tema di qualche giorno fa, infatti, il colosso ne ha approfittato per annunciare la prossima produzione ispirata al celebre gioco Konami rilasciando un primo trailer promozionale, lo stesso che potete apprezzare in cima alla notizia.

Attualmente sappiamo che la nuova serie avrà come protagonisti Richter Belmont e Maria Renar, dunque possiamo aspettarci che l'anime in questione sia un sequel di Castlevania 4 seguendo l'ordine videoludico. Project 51 Productions e Powerhouse Animation torneranno alle animazioni, mentre Warren Ellis non è stato confermato alla sceneggiatura dopo le accuse di alcuni comportamenti scorretti.

E voi, invece, che aspettative avete per questa nuova produzione originale di Netflix, siete interessati alla visione? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.