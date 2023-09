Castlevania Nocturne: nuova visual e trailer per l'anime targato Netflix

Gli investimenti di Netflix per la produzione di serie anime originali si sono tradotti in un grande successo, almeno per quanto riguarda le stagioni di Castlevania. Quell’universo oscuro e avventuroso, basato sugli omonimi videogiochi di Konami, sta per tornare con Castlevania: Nocturne di cui sono stati pubblicati nuovi materiali promozionali.

Ambientata negli anni della Rivoluzione Francese la nuova serie promette una storia diversa, lontana dai tetri villaggi delle prime stagioni, per quanto il nemico rimanga sempre e solo lui: il pericoloso e potentissimo Dracula. Stavolta a svolgere il ruolo di protagonista sarà Richter Belmont, discendente di Trevor e Sypha, affiancato da Maria Renard. Si tratta di due personaggi apparsi nei videogiochi Castlevania: Rondo of Blood e Castlevania: Symphony of the Night, da molti considerato il miglior titolo della serie.

È stata la stessa Netflix a pubblicare, attraverso il post riportato in calce, il nuovo poster ufficiale dove appaiono i due protagonisti, con i rispettivi design, piuttosto in linea con quanto visto nelle controparti fatte di pixel, e dove viene ribadita la data d’uscita sulla piattaforma. Castlevania: Nocturne arriverà su Netflix il 28 settembre 2023, e catapulterà tutti gli spettatori in una Francia in subbuglio, dove, in una regione remota dell’ovest della nazione, un gruppo di aristocratici ha stretto una pericolosa alleanza con un certo Messia Vampiro, con la promessa di vincere la rivoluzione, e schiavizzare gli esseri umani.

Di fronte ad una tale minaccia spetterà a Richter, nelle cui vene scorre sangue di cacciatore di vampiri, guidare la resistenza, come mostrato rapidamente nel trailer riportato in cima alla pagina. Per concludere ricordiamo che i fan della serie sono in rivolta per il colore della pelle di un personaggio, e vi lasciamo al motivo dietro la violenza della serie di Castlevania.