Castlevania non finirà: Netflix produrrà altri anime spinoff

Nei giorni scorsi è stato condiviso l'annuncio riguardo la stagione conclusiva di Castlevania, i numerosi fan del gioco prodotto da Konami saranno però felici di sapere che Netflix sarebbe interessato a produrre altre opere ambientate nello stesso universo narrativo.

In calce alla notizia potete rivedere il tweet pubblicato dall'account ufficiale del colosso dello streaming, in cui faceva sapere le ultime novità riguardo Castlevania. In risposta al suo messaggio, l'account di Netflix ha poi condiviso un articolo di Deadline, in cui sono presenti delle informazioni in più riguardo il futuro della serie: sembra infatti che la casa di produzione stia pensando di ampliare l'universo dello serie, animando altre storie con un cast di protagonsti diverso. In molti hanno quindi iniziato ad ipotizzare quali potrebbero essere le prossime vicende dello show, che può prendere come ispirazione i numerosi giochi dedicati al franchise di Castlevania, il cui primo titolo è stato pubblicato nel 1986 in Giappone e che ha riscosso un notevole successo.

Quali pensate potrebbero essere le prossime vicende di Castlevania? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, nel frattempo vi segnaliamo che la quarta stagione sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 13 maggio, ecco inoltre il primo poster dedicato alla quarta parte di Castlevania.