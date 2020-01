Castlevania: Powerhouse Animation stuzzica i fan su Twitter, data di uscita imminente?

Lo scorso 26 novembre Netflix Nordic annunciò, erroneamente, che la stagione 3 di Castlevania sarebbe uscita nel 2019, sollevando un polverone e costringendo il regista Sam Deats ad esporsi in modo da smentire i rumors. Oggi però, circa un mese e mezzo dopo il fatto, i nuovi episodi sembrerebbero essere davvero a portata di mano.

Powerhouse Animation infatti, il principale studio di animazione responsabile per la fase realizzativa dell'anime, ha twittato pochi minuti fa scrivendo: "La Stagione 3 di Castlevania su Netflix? Interessante!", stuzzicando nuovamente i fan dopo il post dello scorso 2 gennaio, in cui lo studio di definì "Molto eccitato in vista di questo 2020". Entrambi i tweet sono visibili in calce all'articolo.

Lo scorso novembre il regista rivelò anche che la produzione della terza stagione era pressoché conclusa, ma che la serie non sarebbe mai potuta uscire agli inizi di dicembre poiché l'episodio 10 non era ancora stato definitivamente completato. Ad oggi è quindi possibile che i lavori siano stati terminati e che la data di uscita possa essere rivelata addirittura nel mese di gennaio. Ovviamente per la conferma bisognerà aspettare l'annuncio di Netflix.

E voi cosa ne pensate? State aspettando i nuovi episodi? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste rinfrescarvi la memoria invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla recensione di Castlevania 2.