Castlevania: il producer commenta il finale delle terza stagione

Il producer della serie animata di Castlevania - Kevin Kolde - si è concesso ai microfoni di Animation World Network, dove ha discusso del processo creativo che ha dato vita al finale della terza stagione:

"Quando abbiamo ottenuto la sceneggiatura del nono episodio, che si caratterizzava per una grande quantità d'azione e per delle tematiche piuttosto delicate, sapevamo immediatamente che sarebbe stata una sfida. Ci sono stati molti avanti e indietro per capire come avremmo dovuto gestire quattro storilyne differenti che si dipanavano in contemporanea.

Ci sono voluti diversi tentativi per arrivare a una soluzione soddisfacente. In quell'episodio, quando tutte le creature alate volano fuori dal convento, è possibile notare un apporto corale da parte del team. Si tratta di una sequenza frutto del genio di Sam e Adam, che non faceva parte della sceneggiatura originale.

Lo stesso vale per la gigantesca palla di umani galleggianti contro cui combatte Isaac, non era stata inserita nella prima stesura, e rappresenta un ennesimo contributo di Sam e Adam alla visione di Warren. Era una situazione ambigua, ma credo che i nostri animatori e storyboarder abbiano adorato quella sfida".

