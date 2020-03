Castlevania è stato rinnovato per una quarta stagione

Non è passato nemmeno un mese dal debutto di Castlevania 3, l'ultima stagione dell'anime Netflix per eccellenza. Il successo degli ultimi episodi non è certo passato sotto i radar del colosso streaming, che ha appena ufficializzato su Twitter il rinnovo per una quarta stagione.

Netflix NX, il profilo social della piattaforma dedicato al mondo delle serie fantasy/sci-fi, ha condiviso il breve teaser visibile in calce in cui figura la scritta "Season 4 is coming". Il post è stato ritwittato dall'autore Warren Ellis che ha approfittato dell'occasione per ringraziare i fan e il team al lavoro sull'opera. La quarta stagione entrerà presto in fase di produzione e sarà verosimilmente distribuita nel corso del 2021.

Castlevania 3 ha debuttato nella Top 10 Netflix, superando per numero di riproduzioni alcune serie televisive del calibro di Sex Education e I Am Not Ok with This. Due settimane dopo l'uscita, la serie si è addirittura piazzata al nono posto nella Top 10 degli show più popolari stilata da IMDB, chiudendo alle spalle di colossi come The Walking Dead e Altered Carbon.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti del rinnovo? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di spendere cinque minuti del vostro tempo per dare un'occhiata alla nostra recensione della terza stagione di Castlevania.