Castlevania Stagione 2 è ora disponibile su Netflix!

Dopo un'attesa piuttosto lunga, i fan di Castlevania finalmente possono visionare la Stagione 2 dell'adattamento animato di Powerhouse Animation, disponibile da oggi (venerdì 26 ottobre) per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming Netflix.

A differenza della prima stagione, il nuovo appuntamento con Castlevania si compone di 8 episodi, che possono essere visionati già tutti previo un abbonamento al servizio del colosso streaming americano. Di seguito, per coloro che volessero rinfrescarsi la memoria, la sinossi della serie:

"Torna su Netflix per una seconda stagione Castlevania, anime ispirato alla serie di videogiochi classici, che narra un dark fantasy medievale seguendo le gesta dell'ultimo membro sopravvissuto del disastrato clan Belmont, coinvolto in una crociata per salvare l'Europa dell'Est dall'estinzione per mano del Conte Dracula in persona. Trevor Belmont, ultimo discendente della sua casata, non è più da solo, e cercherà di salvare l'umanità dall'annientamento in compagnia di un gruppo disattato, opponendosi a Dracula e al suo sinistro Consiglio di Guerra vampiresco"

Guarderete la nuova stagione di Castlevania? Che ve ne pare della prima? Intanto vi ricordiamo che Netflix ha avallato la produzione anche di una terza season, la cui data di uscita non è ancora stata svelata dal colosso streaming o da Powerhouse Animation.