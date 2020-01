Castlevania: lo studio d'animazione rompe il silenzio attraverso un post su Twitter

L'attesa per la terza stagione di Casltevania non sembrava essere scandita da alcun aggiornamento sullo stato dei lavori, ma negli ultimi giorni Powerhouse Animation ha spezzato questa stasi attraverso un tweet piuttosto eloquente.

Lo studio d'animazione ha infatti pubblicato un post in cui ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo anno. la scrittura del messaggio non lascia spazio alle interpretazioni, dal momento che i numeri che compongono il 2020 sono sostituiti dalle emoji caratteristiche di Dracula.

Nonostante ciò, lo studio non si è ancora espresso in merito alla data d'uscita della terza stagione di Castlevania, come anche lo stesso Netflix. Solitamente, il periodo di pubblicazione della serie animata coincide con il mese di Ottobre, ma il silenzio tombale che finora ha caratterizzato la campagna marketing potrebbe posporre l'arrivo delle prossime avventure di Belmond.

Nel caso in cui non conosciate la serie in questione, vi riportiamo qui in basso una breve sinossi che ne descrive la trama generale:

"Ispirato alla classica serie di videogiochi, Castlevania è un'oscuro fantasy medievale che segue l'ultimo membro sopravvissuto del clan Belmont caduto in disgrazia, il quale tenta di salvare l'Europa orientale dall'estinzione per mano dello stesso Vlad Dracula Tepe. La serie animata è realizzata dal Frederator Studios, una società di Wow! Unlimited Media, scritta dall'autore best-seller e icona del fumetto Warren Ellis e prodotta da Warren Ellis, Kevin Kolde, Fred Seibert e Adi Shankar."

