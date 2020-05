Castlevania: svelata un'immagine promozionale inedita di Lenore

La terza stagione di Castlevania si è conclusa, e non è stato necessario aspettare molto prima che Netflix annunciasse il ritorno di Trevor e dei suoi fedeli cacciatori di vampiri con una quarta stagione della serie. Per allietare quest'attesa uno degli artisti dell'anime ha condiviso uno dei primi disegni della sorella di Carmilla, Lenore.

Lenore, come chi ha visto la terza stagione saprà, è in grado di garantire alla sorella un incredibile potenziamento in combattimento, cosa che potrebbe creare non pochi problemi ai nostri protagonisti. La terza stagione di Castlevania ha cambiato un po' le carte in tavola, passando a dare più attenzione alle singole avventure dei personaggi, sia eroi che villain.

Carmilla, fedelissima alleata di Dracula prima che quest'ultimo incontrasse la morte, si è successivamente riunita con la sorella, pensando a come colmare il vuoto di potere lasciato dal decesso del Signore dei Vampiri. L'obiettivo principale di Carmilla e del Concilio delle Sorelle, ovvero Morana, Stiga e Lenore, le ha portare a volere dalla loro parte il Forgiatore Diabolico Hector, per creare un esercito di demoni attraverso il quale conquistare il mondo.

Uno degli artisti della serie anime, Kloysius, ha condiviso su Instagram la splendida immagine di Lenore che trovate in calce alla notizia. Si tratta di una bellissima illustrazione promozionale che avevano chiesto agli artisti di fare per ogni personaggio della terza stagione.

Nonostante non siano ancora state annunciate informazioni riguardanti i futuri sviluppi, siamo sicuri che Lenore e le sue sorelle ricopriranno un ruolo molto importante.