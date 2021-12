Castlevania: una Sypha magica nel cosplay di Jannet

Il mondo di Castlevania visto nella serie Netflix - una delle più apprezzate sulla piattaforma di streaming, che ora infatti sta ipotizzando spin-off su Richter Belmont e altri personaggi - ruota intorno ai vampiri, Dracula in primis ma non solo. Queste creature succhia sangue sono dappertutto nell'opera, con ruoli di prim'ordine.

In ogni stagione di Castlevania c'è almeno un vampiro importante per la trama, ma ad affrontarli ci sono gli umani. Sypha Belnades è uno dei personaggi di Castlevania III: Dracula's Curse, il videogioco su cui sono basate le vicende della serie Netflix, ed è ovviamente stata ricreata anche in versione animata. La strega è uno dei personaggi fondamentali della serie e alla fine si ritroverà al fianco di Trevor, apparendo in quasi tutti gli episodi della serie.

Jannetin, nota cosplayer russa, ha più volte interpretato i personaggi di Castlevania. Ora ha deciso di mostrarsi nei panni della maga con il suo abito blu e nero mentre, con i capelli biondi al vento, si prepara a lanciare degli incantesimi offensivi. Questo cosplay di Sypha Belnades da Castlevania riesce a conquistare lo spirito del personaggio dell'anime di Netflix.

Non perdetevi anche il cosplay della vampira Morana, una delle presenze delle scorse stagioni di Castlevania.