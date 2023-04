Castlevania: una Sypha magica in questo cosplay di Veron

Castlevania è una famosa saga di videogiochi creata nel 1986 da Konami, che ha ottenuto grande successo grazie alla sua ambientazione gotica e alla sua trama incentrata sulla caccia ai vampiri. Nel 2017, Netflix ha prodotto un'omonima serie animata che ha riscosso un enorme successo di pubblico e di critica.

Nell'anime di Castlevania, la maga Sypha Belnades gioca un ruolo cruciale. Sypha è una potente maga che ha il potere di controllare gli elementi, come il fuoco e il ghiaccio. Inizialmente incontrata da Trevor Belmont, Sypha si unisce a lui nella lotta contro Dracula e i suoi alleati, intessendo poi proprio con Trevor una relazione non più soltanto amicale o avventurosa, bensì anche romantica.

Sypha ha un'indole curiosa e appassionata, unita a un grande coraggio e un forte senso del dovere. È determinata a sconfiggere il male e fare il bene, anche a costo della sua vita. Inoltre, è un personaggio molto abile nella battaglia e utilizza il suo potere magico molto variegato per sconfiggere gli avversari di Castlevania che incrocia lungo il cammino.

Uno dei cosplay più belli di Sypha con la magia in primo piano è stato realizzato dalla cosplayer Veron, cosplayer brasiliana che ha proposto non soltanto una versione calma del personaggio, ma una invece pronta a lanciarsi in battaglia, per affrontare nuovi vampiri. Il suo costume include la tipica tunica blu di Sypha, con tanto di cintura bianca e mantello azzurro, come si vede nella seconda foto in particolare, oltre a un lungo paio di stivali neri. Ma ciò che fa risaltare questo cosplay è il dettaglio magico aggiunto, con le sfere elementali create sulla punta delle dita e pronte a essere lanciate.

