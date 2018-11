Castlevania Terza Stagione: Svelato il numero di episodi della prossima season

Netflix ha annunciato lo scorso venerdì che la terza season di Castlevania sarà composta da 10 episodi, a differenza della seconda stagione, che ne aveva solamente 8.

Questo nuovo annuncio conferma i rapporti emersi qualche mese fa. Un'intervista fatta da Digital Spy a Richard Armitage aveva rivelato che l'attore si stava preparando a doppiare nuovamente il suo personaggio, ovvero Trevor Belmont, nella terza stagione.



"Ne stiamo per registrare una terza", aveva spiegato Armitage a giugno. "La seconda stagione non è ancora stata trasmessa, ma stiamo per farne una terza."

Non abbiamo altre informazioni in merito. Il cast e lo staff non sono stati ancora confermati, ma non ci dovrebbero essere variazioni significative. Rimaniamo comunque in attesa di nuove notizie.

Gli studi coinvolti nel progetto, attualmente, sono: Frederator Studios, Powerhouse Animation Studios, Shankar Animation, Project 51 Productions e Mua Film.

La serie è diretta da Sam Deats. Warren Ellis è invece lo scrittore e produttore esecutivo. Tra gli altri produttori ricordiamo: Adi Shankar, Fred Seibert e Kevin Kolde.

Per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento consigliamo anche la lettura delle recensioni della prima e della seconda stagione. Di seguito, inoltre, potete trovare la sinossi del titolo:

"Ispirato alla classica serie di videogiochi, Castlevania è una fantasy medievale dalle tinte dark che segue l'ultimo membro sopravvissuto del clan dei Belmont, ormai caduto in disgrazia, nel tentativo di salvare l'Europa dell'Est dall'estinzione per mano dello stesso Vlad Dracula Tepe.La serie animata è realizzata da Frederator Studios, una società di Wow! Unlimited Media. La trama del titolo è stata scritta dall’icona dei fumetti Warren Ellis. Warren Ellis, Kevin Kolde, Fred Seibert e Adi Shankar sono invece i produttori esecutivi."